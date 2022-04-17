Тула, 17 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. 17 апреля в Туле на стадионе «Арсенал» футбольный клуб «Арсенал» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 минимальной уступил «Ростову» со счетом 1:2.

Tularegion.ru Арсенал

Забитыми мячами в составе гостей отметились Николай Комличенко (10’ Кирилл Щетинин) и Дмитрий Полоз (87’ Николай Комличенко). Единственный гол «пушкарей» на 44-й минуте встречи забил 33-летний российский фланговый защитник Игорь Смольников.

Желтые карточки получили Георги Костадинов, Данил Степанов, Хорен Байрамян, Игорь Смольников, Андрей Лангович, Максим Беляев и Евгений Марков. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

Статистика матча («Арсенал»/ «Ростов»)

Удары 13/13

Удары в створ 4/5

Владение 49%/51%

Угловые 3/5

Нарушения 11/7

Составы команд:

«Арсенал»: Михаил Левашов, Артем Сокол, Данил Степанов, Максим Беляев, Игорь Смольников, Аяз Гулиев, Эванс Кангва, Георги Костадинов, Максим Кайнов, Сергей Ткачев (Ансор Хабибов, 79’), Джордже Деспотович (Евгений Марков 84’).

«Ростов»: Сергей Песьяков, Игорь Калинин (Николай Поярков, 66’), Александр Сильянов, Андрей Лангович (Денис Терентьев, 67’), Виктор Мелехин, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Рома Тугарев (Егор Голенков, 78’), Кирилл Щетинин (Александр Селява 78’), Николай Комличенко (Али Соу, 90’).

«Ростов», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 31 очко, обошел «Спартак» и поднялся на девятое место. «Арсенал» с 21-м очком остался на последней шестнадцатой позиции.