Брюссель, 17 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Дополнительные 50 млн евро в качестве дополнительной гуманитарной помощи для Украины выделил Европейский союз. Об этом 17 апреля говорится в заявлении Европейской комиссии.

Флаг ЕС

Помощь пойдёт на решение «самых острых гуманитарных потребностей» — предоставление медицинских услуг, обеспечение питьевой водой, средствами гигиены, предоставлению убежищ, оказание прямой денежной помощи и борьбу с гендерным насилием.

Согласно плану, 45 млн евро будут направлены на Украину, ещё пять миллионов рублей – в Молдавию.

В общей сложности с момента начала специальной военной операции России 24 февраля ЕС в качестве оказания гуманитарной помощи выделили Украине 143 млн евро.