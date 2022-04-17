Москва, , 16:07 — REGNUM Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 17 апреля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет manolofranco

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано восемь рейсов, еще семь отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что температура воздуха в Москве днём 17 апреля прогреется до +6 градусов.