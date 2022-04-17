Новосибирск, 17 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Новосибирске уровень загрязнения воздуха по данным на 29:00 (время местное) сегодня, 17 апреля, составил семь баллов из десяти. Это следует из данных, размещённых на ресурсе CityAir.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

«Не рекомендуем выходить на улицу», — говорится на сайте.

Отметим, что по международной шкале AQI один балл — чистый воздух, а десять — очень грязный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области бушуют травяные пожары.