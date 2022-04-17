Кемерово, 17 апреля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 18 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

«Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём до 16 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, местами до — 3 °C, днём +8…+13 °C, местами до +19 °C», — уточняется в прогнозе.

Также, на всей территории региона 18 апреля ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости.