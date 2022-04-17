Саратов, , 15:55 — REGNUM Возле села Белое Озеро в Лысогорском районе Саратовской области палеонтологи обнаружили остатки 20 видов ископаемых морских рыб, часть из которых ранее находили только в Северной Америке. Об этом сообщил ТАСС палеонтолог из Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Максим Архангельский.

Зуб ископаемой акулы James St. John

Среди обнаруженных остатков выявлены 11 акул, один скат, две химеры, а также шесть родов и видов костных рыб. Ранее последние из этих видов обнаруживались только на территории Северной Америки.

Найденные остатки принадлежат морским рыбам, жившим около 80 млн лет назад. Архангельский отметил, что эта находка стала первым описанием комплекса морских рыб из меловых отложений России.

Палеонтолог добавил, что виды найденных древних рыб на три четверти совпадают с остатками, ранее обнаруживаемыми на Североамериканском континенте. Находка подтверждает, что в конце мелового периода рыбы могли беспрепятственно перемещаться между Европой и Северной Америкой.