Москва, 17 апреля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары в Киевской области уничтожен высокоточными ракетами воздушного базирования Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 17 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожила 68 военных украинских объектов, включая два локатора подсвета и наведения С-300 в районах Кривая Лука и Красноармейск и один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» в районе Северодонецка; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новоселовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Владимир Полуполтинных рассказал, что военные Вооруженных сил Украины боятся сдаваться в плен из-за того, что в случае такой попытки их расстреляют свои же.