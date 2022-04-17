Новосибирск, 17 апреля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 18 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по северо-западу местами небольшие дожди. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Publicdomainpictures.net Заморозка

«Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, — уточняется в прогнозе. — Температура воздуха ночью +1… +6 °C, местами до — 4 °C, днём +9… +14 °C.

Кроме того, 18 апреля на территории региона ожидается высокая пожароопасность (4 класса).