Ливерпуль, Великобритания, , 15:47 — REGNUM «Ливерпуль» заинтересован в подписании 18-летнего флангового атакующего защитника «Абердина» и молодежной сборной Шотландии U21 Кельвина Рэмзи. Об этом 17 апреля сообщило издание The Sun.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

В текущем сезоне шотландского Премьершипа 2021/22 Кельвин Рэмзи принял участие в 22-х турах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Также защитник получил одну желтую карточку.

На данный момент трансферная стоимость 18-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро. Текущее соглашение Рэмзи с «Абердином» рассчитано до 31 мая 2024 года.