Ливерпуль, Великобритания, , 15:43 — REGNUM Как сообщает издание Football Insider, 24-летний нападающий «Эвертона» и сборной Бразилии по футболу Ришарлисон готов покинуть клуб из Ливерпуля ради перехода в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее летнее трансферное окно.

По информации источника, бразильский футболист дал своему агенту указание найти новый клуб, в которых Ришарлисон перейдет после завершения текущего сезона, так как «ириски» рискуют вылететь в Чемпионшип.

В текущем сезоне Ришарлисон принял участие в 23-х турах чемпионата Англии 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также бразилец получил семь желтых карточек.