Топки, Кемеровская область, , 15:44 — REGNUM В кузбасских Топках полицейские задержали пьяного водителя, который на скорости едва не снёс шлагбаум на территории техникума. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Пьяный водитель

«Сотрудники ГИБДД, находясь недалеко от местного техникума, обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21 140», который, не снижая скорости, заехал на территорию учебного заведения под опущенный шлагбаум, едва не сломав его, — рассказали в ведомстве. — Автоинспекторы остановили машину, за рулем которой находился 36-летний житель Кемерова, от которого исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель действительно находился в состоянии опьянения. Нарушителя задержали».

Позже выяснилось, что у него никогда не было водительского удостоверения. При этом он дважды был привлечён к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. Суд назначил ему 10 суток административного ареста. В отношении 32-летней владелицы «ВАЗа», которая в момент инцидента находилась на пассажирском сидении, составлен протокол за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Ей грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.