Москва, , 15:37 — REGNUM В ближайшие несколько лет лидером по продажам легковых автомобилей в России останутся южнокорейские производители. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

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Хайцеэр отметил, что в последние годы в России вырос спрос на автомобили китайских компаний. Он добавил, что интерес к моделям производителей из КНР может дополнительно вырасти в условиях санкционного давления Запада.

Эксперт отметил рост качества автомобилей китайского производства в последние годы. При этом автопроизводители из Китая стали больше вкладываться в маркетинг, что привело и к росту цен на выпускаемые авто.

Вице-президент Национального автомобильного союза добавил, что китайские автомобили станут массовым явлением в России. Однако он предположил, что в ближайшей перспективе китайским брендам не удастся обойти на российском рынке производителей из Южной Корее.

«В ближайшие несколько лет, если не будет дополнительных санкционных ограничений, лидерство останется за корейцами – они себя хорошо зарекомендовали», — подытожил Хайцеэр.