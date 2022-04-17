Луганск, , 15:37 — REGNUM Военные Вооруженных сил Украины боятся сдаваться в плен из-за того, что в случае такой попытки их расстреляют свои же. Об этом 17 апреля рассказал полковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Владимир Полуполтинных.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметил полковник ЛНР, судя по убитым и пленным более 90% бойцов ВСУ – это резервисты, призванные в начале спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и в первую очередь — со Львовской области.

Также Полуполтинных добавил, что в окопах среди украинских военных можно встретить пограничников, военную полицию и отметил, что им в плен сдался один украинский военный автоинспектор, которого руководство киевских боевиков забыло в окопах.

При этом он отметил, что пленные рассказали, что у них был боевой настрой, когда они ехали участвовать в боевых действиях в Донбассе.

«На второй день уже все поняли, куда попали. Но убежать… Пять человек у них вроде пытались убежать, но их всех свои грохнули. А к нам сдаваться в плен боятся, потому что свои же опять грохнут. Им в плен сдаваться только всем подразделением надо», — уточнил полковник ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что две женщины получили ранения в результате обстрела Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ.