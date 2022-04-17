Луганск, 17 апреля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Военные Вооруженных сил Украины боятся сдаваться в плен из-за того, что в случае такой попытки их расстреляют свои же. Об этом 17 апреля рассказал полковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Владимир Полуполтинных.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Как отметил полковник ЛНР, судя по убитым и пленным более 90% бойцов ВСУ – это резервисты, призванные в начале спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины и в первую очередь — со Львовской области.

Также Полуполтинных добавил, что в окопах среди украинских военных можно встретить пограничников, военную полицию и отметил, что им в плен сдался один украинский военный автоинспектор, которого руководство киевских боевиков забыло в окопах.

При этом он отметил, что пленные рассказали, что у них был боевой настрой, когда они ехали участвовать в боевых действиях в Донбассе.

«На второй день уже все поняли, куда попали. Но убежать… Пять человек у них вроде пытались убежать, но их всех свои грохнули. А к нам сдаваться в плен боятся, потому что свои же опять грохнут. Им в плен сдаваться только всем подразделением надо», — уточнил полковник ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что две женщины получили ранения в результате обстрела Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ.