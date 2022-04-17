Ньюкасл, Великобритания, , 15:35 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Фабиан Шер, Мэтт Таргетт, Дэн Бюрн, Эмиль Крафт, Бруно Гимарайнс, Джонджо Шелви, Мигель Алмирон, Аллан Сен-Максимен, Жоэлинтон, Крис Вуд.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сеюнджю, Амарти Даниэль, Люк Томас, Юри Тилеманс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди, Айосе Перес, Адемола Лукман, Патсон Дака.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Ассистенты главного судьи – Даниэл Кук и Джеймс Мейнуоринг.

На данный момент «Лестер» с одиннадцатью победами и 40 набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл», набрав 34 очка, располагается на пятнадцатой позиции.