Донецк, 17 апреля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Две женщины получили ранения в результате обстрела Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Напоним, ВСУ обстреляли Первомайск, выпустив 6 снарядов калибра 122 мм. Об этом 17 апреля сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны ВФУ в 11.40 зафиксирован обстрел с направления н.п. Новозвановка по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (6 снарядов)», — отмечается в сообщении.