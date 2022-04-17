Шерегеш, Кемеровская область, , 15:33 — REGNUM В Кемеровской области организована проверка после пожара в больнице Шерегеша. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Пожар Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США

«Сегодня в инфекционном отделении участковой больницы в посёлке Шерегеш произошёл пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, — уточнили в ведомстве. — Организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности».

Отмечается, что на место происшествия выехал прокурор города Таштагола Андрей Брайко, ситуация находится на контроле прокурора области.

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