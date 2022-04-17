17 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили сообщение о том, что в Харькове украинские военные снесли памятник знаменитому советскому маршалу Георгию Жукову.

Мирослава Романенко, , 16:11 — REGNUM В Харькове украинские военные снесли памятник знаменитому советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом 17 апреля сообщает украинское издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости»).

Снос Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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Произошедшее обсудили в телеграм-каналах «Харьков Z», «Одесское Общественное Телевидение Z», «Отряд Ковпака» и «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Поставим вместо Жукова памятник тому полководцу, который освободит Харьков от нацистов. А если такого не найдётся — так и Жукову в этой бандеровской клоаке делать нечего», — отреагировал Aaron P.

«Недолго им осталось», — добавил Дмитрий Д.

«В чем виноват Жуков? В том, что освободил Харьков от немецких фашистов? А потом кричат: «А нас за что?» — написал Juicy.

«Ну так памятник не зарядит в ответ… Зато есть потомки, которые напомнят украинским нацистам, кто настоящие герои! Работайте, братья!..» — пишет Murzik Murzikov.

«С памятниками воевать легко», — комментирует Ольга.

«Это от бессилия. И отсутствия человеческих качеств», — отметила Natalia.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это и есть вся их сущность — победили памятник, и у них уже радости полные штаны. Вояки…» — отреагировала Zlaya_Daria.

«Это всё, что они могут. Только им это не поможет», — пишет О. Ю.

«А я не удивлена. Всю страну в помойку превратили, сейчас европейские страны в помойку превращают», — отметила Екатерина Г.

«Памятники сдачи не дают», — добавила Zaya.

«Хоть убейте, не пойму эту войну с памятниками. Как бы ты ни относился к истории, она была. Хочешь — не хочешь, но это свершилось и сносом памятников, это не решить», — написал Aleksandr P.

«Погодите, всё вернётся! И вы узнаете всех героев!» — прокомментировала Ольга Т.

«Не от большого ума отдаются такие приказы. Слабым духом только и остаётся мстить памятникам», — пишет YuYu.

«Новый поставим, лучше прежнего», — отреагировала Anna K.

«Это всё от бессилия, не могут победить на фронте, бегут воевать с памятниками…» — отметил Anton.

«Других проблем, видимо, у них сейчас нет, кроме как с памятниками бороться», — написала Ольга.

«Эти уроды настолько «воинственны» и «грозны», что воевать могут только с пленными и памятниками! А, ну да, ещё с мирняком (женщинами, детьми, стариками)», — не выдержал Abcd 123.

«Месяца через три на руках принесут. Сами. И начистят ещё», — подытожил zlegik.

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