Лондон, 17 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм Юнайтед» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Бернли». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм Юнайтед»: Лукаш Фабьянский, Аарон Крессуэлл, Крейг Доусон, Исса Диоп, Бен Джонсон, Томаш Соучек, Деклан Райс, Никола Влашич, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

«Бернли»: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Натан Коллинс, Джек Корк, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Максвелл Корне, Джей Родригес, Ваут Вегорст.

Вчера, 16 апреля, Шон Дайч, возглавлявший «Бернли» более 9 лет, был отправлен в отставку с поста главного тренера основной команды.

В текущем сезоне 24-летний экс-полузащитник московского ЦСКА и полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич принял участие в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».