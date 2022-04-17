Кемерово, , 15:26 — REGNUM На начало 2022 года численность населения Кемеровской области составила 2604,3 тыс. человек. Об этом сообщил Кемеровостат.

Население RitaE

«Доля городского населения в общей численности жителей к началу 2022 года достигла 86,1%. Выше, чем в Кузбассе, она только в шести регионах России, — уточнил региональный орган статистики. — В городах и посёлках городского типа проживают 2241,8 тыс. человек, в сельской местности – 362,5 тыс. человек».

Отмечается, что за 2021 год общая численность населения Кузбасса уменьшилась на 29,2 тыс. человек.