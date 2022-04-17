Брюссель, , 15:20 — REGNUM По мнению главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, антироссийские санкции Запада все сильнее расшатывают экономику России и потому дефолт является только «вопросом времени». Такое мнение она высказала 17 апреля газете BILD am Sonntag.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

По словам главы ЕК, санкции Запада якобы «все глубже въедаются» в российскую экономику, а экспорт в Россию «рухнул на 70%».

«Сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%», — сказала она, добавив, что считает, что «государственное банкротство России — это лишь вопрос времени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом.