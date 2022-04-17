Глава Еврокомиссии заявила, что дефолт в России – это «вопрос времени»
Брюссель, 17 апреля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. По мнению главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, антироссийские санкции Запада все сильнее расшатывают экономику России и потому дефолт является только «вопросом времени». Такое мнение она высказала 17 апреля газете BILD am Sonntag.
По словам главы ЕК, санкции Запада якобы «все глубже въедаются» в российскую экономику, а экспорт в Россию «рухнул на 70%».
«Сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%», — сказала она, добавив, что считает, что «государственное банкротство России — это лишь вопрос времени».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом.