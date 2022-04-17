Донецк, , 15:19 — REGNUM Ясиноватая в очередной раз обстреляла со стороны ВСУ. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: ««По-другому не получится»: военная спецоперация России — трансляция»

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15.11 н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее Петровский район Донецка обстреляли со стороны ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Петровский район Донецка обстрелян снарядами калибра 122 мм