Донецк, 17 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Ясиноватая в очередной раз обстреляна со стороны ВСУ. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15.11 н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее Петровский район Донецка обстреляли со стороны ВСУ.