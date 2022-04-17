Москва, , 15:13 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин на неделе продолжит серию совещаний по экономике. Кроме того, Москву с официальным визитом посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом 17 апреля сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В нынешней международной обстановке событие особого значения», — отметили в программе.

«Также Путин продолжит серию совещаний по ситуации в экономике, будет и разговор о том, что происходит в металлургии», — отмечается в сообщении.