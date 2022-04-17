Новосибирск, , 15:11 — REGNUM В Донецкой и Луганской Народных Республиках зоопарки и приюты остро нуждаются в кормах для животных. Волонтеры штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и Российского союза сельской молодёжи обратились за помощью к новосибирским сельхозпредприятиям. Гуманитарная помощь была собрана за несколько дней, сообщили в новосибирском минсельхозе.

В зоопарке

«Около 350 тонн зернофуража, сена, соломы и комбикорма готовы предоставить аграрии региона», — уточнили в министве.

К акции присоединились уже 47 сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств.