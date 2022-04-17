Донецк, 17 апреля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Ясиноватую снова обстреляли из «Градов». Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««По-другому не получится»: военная спецоперация России — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14.57 н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

Ранее Петровский район Донецка был обстрелян со стороны ВСУ.