Краснодар, , 15:08 — REGNUM Более 100 тысяч жителей вышли на организованные субботники в Краснодаре 16 апреля, подвели итоги в пресс-службе администрации краевой столицы.

Субботник Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Участие в субботниках приняли жители, волонтёры, сотрудники администраций города, внутригородских и сельских округов, а также работники предприятий, организаций и служб города.

По итогам субботника было вывезено 1619 кубометров мусора.

«Краснодарцы навели порядок в городских парках, общественных прогулочных зонах, на берегах водоёмов. Во многих дворах также провели субботники. Покрасили лавочки, ограждения, высадили цветы, убрали мусор. Спасибо всем, кто принял участие в этом событии! Город стал чище. А мы получили возможность насладиться прекрасной погодой, весело и с пользой провели этот выходной день», — написал телеграм-канале глава города Андрей Алексеенко.

Общегородской субботник был организован в рамках марафона по наведению санитарного порядка и благоустройству, который стартовал в краевом центре 1 марта. Завершится двухмесячник 24 апреля.