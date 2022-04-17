Краснодар, 17 апреля 2022, 15:08 — REGNUM Более 100 тысяч жителей вышли на организованные субботники в Краснодаре 16 апреля, подвели итоги в пресс-службе администрации краевой столицы.
Участие в субботниках приняли жители, волонтёры, сотрудники администраций города, внутригородских и сельских округов, а также работники предприятий, организаций и служб города.
По итогам субботника было вывезено 1619 кубометров мусора.
Общегородской субботник был организован в рамках марафона по наведению санитарного порядка и благоустройству, который стартовал в краевом центре 1 марта. Завершится двухмесячник 24 апреля.