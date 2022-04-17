Москва, , 15:07 — REGNUM Вступление в состав Североатлантического альянса (НАТО) Швеции и Финляндии окажет негативное влияние на безопасность и доверие в Арктике. Об этом 17 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

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«Безусловно, расширение НАТО за счет традиционно внеблоковых стран не будет способствовать безопасности и взаимному доверию в Арктике, за укрепление которого Россия последовательно выступает», — приводит его слова ТАСС.

При этом Корчунов указал на то, что в данный момент в Стокгольме и Хельсинки проводятся дискуссии на эту тему.

Также российский дипломат добавил, что многолетняя приверженность Швеции и Финляндии политике неприсоединения к военным союзам была важным фактором стабильности и безопасности в регионе Северной Европы и во всей Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО якобы улучшит уровень безопасности в зоне Балтийского моря.