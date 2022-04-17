Москва, 17 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Российскому лидеру Владимиру Путину рекомендовали согласно рабочему графику уезжать в Москву после первого неудачного запуска с космодрома Восточный в 2016 г., но он решил остаться, так как была уверенность, что следующий пуск окажется успешным. Об этом 17 апреля рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«…Вот все-таки после этой первой неудачи — которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой, это просто датчик барахлил — рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент (Путин) вечером принял участие в совещании инспекционной группы Роскосмоса», — сказал он в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он добавил, что это, наверное, самый совершенный процесс, который он видел в своей жизни.

«Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, то принял решение остаться, так как была уверенность, что пуск будет удачный», — добавил Песков.