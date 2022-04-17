Тобольск, Тюменская область, , 15:06 — REGNUM В тюменском городе Тобольске на мусоросортировочном заводе рабочие нашли колбу с неизвестной жидкостью. Предприятие пришлось закрыть на несколько дней, сообщает портал 72. ru.

Колбы с раствором (сс) Republica

Как пояснили изданию в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), колбу с неизвестной жидкостью рабочие обнаружили 12 апреля. В соответствии с инструкцией на заводе приостановили деятельность, вызвали надзорные ведомства.

«Также мы вызвали специалистов для проведения обработки помещения. 14 апреля повторно провели замеры и повторную обработку. 15 апреля провели замеры на ртуть и другие газы. Затем Роспотребнадзор сказал, что завод может работать», — сообщили в пресс-службе ТЭО.

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