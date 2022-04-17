17 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:01 — REGNUM Православные верующие сегодня, 17 апреля, отмечают один из главных христианских праздников — Вербное воскресенье. В соборе Святителя Николая Чудотворца в Евпатории прошёл традиционный молебен.

Свято-Николаевский собор в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Свято-Николаевский собор в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Свято-Николаевский собор в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Свято-Николаевский собор в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Праздничный молебен Александр Полегенько © ИА REGNUM

В главном соборе Евпатории собралось множество верующих — на молебен и освещение вербы.

Свято-Николаевский собор в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании освящения верб Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании освящения верб Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании освящения верб Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ожидании освящения верб Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Очередь выстроилась далеко за пределами храма. Несмотря на пасмурную и прохладную погоду, лица пришедших людей светились радостью и светом.

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи. Согласно Евангелию, Иисус Христос вместе с учениками направлялся из Вифании, где он воскресил Лазаря, в Иерусалим. Когда он въезжал в город, жители, узнав о чуде воскресения Лазаря, приветствовали Иисуса пальмовыми ветвями и хвалебной песней. В память об этом событии в христианских храмах в этот день принято освящать украшенные ветви деревьев. В России вместо пальмовых ветвей освящают ветки вербы.

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вербное воскресенье в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM