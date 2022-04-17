Москва, 17 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Российские учёные совместно с зарубежными коллегами разработали защищающий от коррозии материал для использования в авиационной и автомобильной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

imshoiley Крыло самолета

Результаты исследования, поддержанного гранта РНФ, опубликованы в журнале Materials. Среди авторов разработки учёные из Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, Томского государственного университета, Дальневосточного федерального университета, а также коллеги из Японии и Саудовской Аравии.

Учёные разработали водоотталкивающий материал, который может наноситься на алюминиевые пластины. Новый материал содержит кремнийорганические соединения, которые препятствуют проникновению воды в структуру поверхности и способствуют сбору частиц воды в более крупные капли, легко скатывающиеся по поверхности.

Для испытания нового защитного материала учёные обработали несколько алюминиевых пластин различным количеством слоёв этого покрытия. Далее эти пластины на месяц погрузили в воду, после чего оценили признаки коррозии. Учёные установили, что пластина с несколькими слоями защиты не пострадала от влаги.

Авторы работы ожидают, что их исследование окажется востребовано во многих отраслях промышленности. Гидрофобные и коррозиестойкие материалы используются в авиастроении, машиностроении и медицине.