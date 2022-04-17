Москва, 17 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Россия способна выдержать нынешнее противостояние с Западом. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы можем», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», отвечая на вопрос, есть ли у России шансы «сдюжить» западный мир.

Ранее Песков оценил перспективы перехода к расчётам в рублях за экспортные товары.