Мюнхен, Германия, , 15:03 — REGNUM Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, мюнхенская «Бавария» заинтересована в подписании 17-летнего центрального полузащитника сборной Испании и воспитанника каталонской «Барселоны» Гави.

ФК Бавария Мюнхен

Текущее соглашение Гави с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что в ближайшее время руководство «Барселоны» планирует продлить контракт с 17-летним вундеркиндом.

В текущем сезоне Гави принял участие в 26-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. В также испанец получил пять желтых и одну красную карточки.