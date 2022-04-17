Донецк, 17 апреля 2022, 14:59 — REGNUM Петровский район Донецка обстрелян со стороны ВСУ. Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:35 — н.п. Красногоровка — Донецк (Петровский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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