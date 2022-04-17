Донецк, , 14:57 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой еще 5 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:32 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из БМ-21 «Град».

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