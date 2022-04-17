Берн, , 14:51 — REGNUM Письмо с призывом исключить официальных лиц из России и Белоруссии из Международного олимпийского комитета (МОК) направила президенту МОК Томасу Баху министр спорта Швейцарии Виола Амерд. Текст письма 17 апреля приводит швейцарское издание Tages-Anzeiger.

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«Швейцария ожидает соответствующего сигнала от мира спорта», — написала она в своем письме.

Также Амерд призвала главу МОК занять более жёсткую позицию в отношении официальных лиц из России и Белоруссии в МОК, добавив, что, как она считает, комитету стоит сделать «следующий шаг» в вопросе исключения российских и белорусских членов организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках санкций ЕС власти Эстонии с 17 апреля ввели запрет на заход в свои порты российских судов.