Новосибирск, 17 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В новосибирском посёлке Дивинка Болотнинского района пенсионер решил навести порядок на своем участке и лишился дома. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

76.mchs.gov.ru Пожар

«Утром я решил очистить свой участок от сухой травы и мусора, нагрёб несколько кучек и поджёг их. Думал, что они догорели, и зашёл в дом, затем из окна увидел дым», — рассказал 79-летний мужчина.

В итоге из-за сильного ветра пламя перекинулось на деревянные строения. Соседи вызвали пожарных. До их прибытия они через окно вытащили бабушку — она не пострадала.

Когда прибыли пожарные, надворные постройки и жилой дом были полностью охвачены открытым огнём. Пожар удалось потушить в течение часа. Все строения на частном подворье были полностью уничтожены.