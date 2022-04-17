Оренбург, , 14:49 — REGNUM В Оренбурге местный житель обокрал областную детскую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Провода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что разнорабочий похитил 350 метров медного кабеля из здания строящегося объекта. Но сторож его задержал и сообщил о преступлении в полицию.

Задержанным оказался 36-летний ранее уже судимый гражданин. Полицейским он пояснил что хотел использовать похищенное для замены электропроводки на даче. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.