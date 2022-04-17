Тула, 17 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, в Туле на стадионе «Арсенал» футбольный клуб «Арсенал» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги8 2021/22 примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Tularegion.ru Арсенал

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Михаил Левашов, Артем Сокол, Игорь Смольников, Данил Степанов, Максим Беляев, Аяз Гулиев, Сергей Ткачев, Эванс Кангва, Георги Костадинов, Масксим Кайнов, Джордже Деспотович.

«Ростов»: Сергей Песьяков, Игорь Калинин, Александр Сильянов, Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Дмитрий Полоз, Данил Глебов, Хорен Байрамян, Роман Тугарев, Кирилл Щетинин, Николай Комличенко.

Бригада арбитров: Евгений Кукуляк | Максим Ковалев | Михаил Иванов | Роман Сафьян | Владимир Москалев.