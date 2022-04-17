Шерегеш, Кемеровская область, 17 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области пожарные ликвидировали возгорание в инфекционной больнице на улице Дзержинского в Шерегеше. Об этом сообщили в МЧС России.

59.mchs.gov.ru Пожар в больнице

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 11:21 (время московское).

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение на кровле здания, — уточнили в МЧС России. — До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались шесть человек».

Отмечается, что пожар был потушен в 12:40 (время московское) на площади 300 кв. метров, пострадавших нет.