Краснодар, 17 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Более двух тысяч жителей Краснодара остались без электроснабжения днём 17 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале ЕДДС Краснодара.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Сообщение об аварийном отключении на улицах Буденного, Садовая, Северная, Базовская, Седина, Кузнечная, Янковского поступило в ЕДДС в 13:10. В зоне отключения оказался 601 жилой дом, в том числе 147 многоквартирных домов и 587 частных, с двумя тысячами жителей.

«Причина отключения – в результате повреждения на линии 6-10 кВ отключена ПС «ПТ-6» отключены 13 трансформаторных подстанций», — уточнили в диспетческой службе.

Устранить аварию обещают в течение четырёх — пяти часов.