Москва, 17 апреля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Члены Совета Федерации от Калужской области отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2021 год, сообщает 17 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларации.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Председатель комитета Совета Федерации — представитель в Совфеде от правительства Калужской области Анатолий Артамонов за 2021 год задекларировал доход в размере 9 млн 954 тыс. 49 рублей 86 копеек. Годовой доход супруги сенатора Артамонова составил 2 млн 107 тыс. 787 рублей 45 копеек. Сенатор Анатолий Артамонов владеет земельным участком 51 705 кв. м. У него в совместной с супругой собственности имеются участок под жилой дом площадью 16 140 кв. м, жилой дом — 442,60 кв. м. В пользовании Артамонова числится квартира — 139,40 кв. м, и гараж 149,20. Супруга сенатора владеет квартирой 54,70 кв. м, и автомобилем — Lexus RX 450-H.

Сенатор — представитель в Совфеде от Законодательного собрания Калужской области Александр Савин за 2021 год задекларировал доход в размере 5 млн 919 тыс. 388 рублей. Супруга сенатора заработала за 2021 год 7 млн 713 тыс. 52 рубля 99 копеек. У Савина с супругой в пользовании три квартиры (площадью 113,80, 38 и 32,70) кв. м. Сенатор владеет гаражом площадью 63 кв. м. У Савина имеются легковой автомобиль Mitsubishi Pajero, мотолодка Bester 460 и два автоприцепа — МЗСА 81 771Е и СЕАЗ 8129. Супруга сенатора владеет легковым автомобилем Peugeot 308.