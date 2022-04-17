Берлин, , 14:35 — REGNUM На каждого беженца с Украины, как считают власти немецкой федеральной земли Гессен, ежемесячно будет затрачено по €3,5 тыс. Об этом 17 апреля сообщает газета Welt am Sonntag.

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«Города, районы и коммуны в Гессене выставляют государству сумму требований в размере €3,5 тыс. в расчете на одного беженца в месяц», — цитирует издание текст документа, подготовленного коммунальными объединениями региона для обсуждения с федеральной властью.

При этом уточняется, что за основу при расчете была взята средняя оценка затрат на беженцев в 2019 году.

Также отмечается, что в Гессене считают, что €75 ежедневно будет тратиться на размещение, уход и дополнительные траты, €25 — на «оказание психосоциальной помощи», €15 — на проведение социальной работы и еще €10 — на меры безопасности. В то же время, добавляется, что коммунальные власти Бранденбурга уже согласились с такой оценкой.

Отметим, по информации немецкой федеральной полиции, на данный момент на территорию ФРГ прибыло свыше 354,6 тыс. беженцев с Украины.