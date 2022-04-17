Новосибирск, 17 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 апреля, за сутки зарегистрировано 2462 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ponchikov.net ОРВИ

Отметим, что по данным на 16 апреля, за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 2633 обращения.

При этом в регионе сделано уже 4 288 138 тестов на коронавирус.

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