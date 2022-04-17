Медногорск, Оренбургская область, , 14:30 — REGNUM Жительница Медногорска Оренбургской области решила сдать свою квартиру в аренду и потеряла 28 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Пострадавшей стала 61-летняя женщина. По её словам, ей позвонил по объявлению некий гражданин, заявил, что готов снять жильё и перевести деньги. Гражданка получила смс-сообщение о якобы зачислении средств. Но позже злоумышленник отказался от аренды и потребовал вернуть ему деньги.

Женщина это сделала, но позже поняла, что никто не переводил ей денежных средств. Поняв, что её обманули, она обратилась в полицию.