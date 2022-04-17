Новосибирск, , 14:28 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 689 пациентов, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 157 случаев заражения коронавирусом. За это же время 288 пациентов выписаны с выздоровлением, восемь человек скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 254 542 случая заражения коронавирусом, 246 942 пациента выздоровели, умерли 5547 человек, в реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ – 12 пациентов.