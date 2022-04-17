Новосибирск, 17 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 17 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 689 пациентов, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 157 случаев заражения коронавирусом. За это же время 288 пациентов выписаны с выздоровлением, восемь человек скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 254 542 случая заражения коронавирусом, 246 942 пациента выздоровели, умерли 5547 человек, в реанимации находятся 88 человек, на ИВЛ – 12 пациентов.