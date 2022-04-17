Воронеж, , 14:27 — REGNUM Уголовное дело по факту ДТП с участием двух автобусов возбуждено в Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 17 апреля.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Специализированным отделом по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сообщили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля около 20:15 на 524 километре автодороги М4-«Дон» в Новоусманском районе Воронежской области водитель микроавтобуса Ford Transit при выполнении маневра поворота налево в направлении села Новая Усмань, не уступил дорогу рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Элиста – Санкт Петербург. В результате погибли три человека, 14 в больнице, в том числе девять — в тяжёлом состоянии. Ранее СК также возбудил уголовное дело по факту аварии.

Читайте ранее в этом сюжете: СК: большинство пострадавших в ДТП под Воронежем — пассажиры микроавтобуса